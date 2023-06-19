Наргиз призналась, что кончина Колчина из Землян, заставила ее сильно страдать

Кончина музыканта Сергея Колчина в 45-летнем возрасте шокировала певицу Наргиз Закирову. Узбекская исполнительница считала покойного другом.

Колчин аккомпонировал на гитаре в группах "Земляне", "Лицей", а также играл в коллективе Закировой на протяжении 10 лет.

Наргиз, узнав о трагедии, долгое время не могла общаться с фанатами, не появляясь в соцсетях, из-за чего заставила их волноваться.

Позднее знаменитость объяснила свое поведение, сообщив о потере друга.

Свои эмоции артистка описала так: " мое сердце рвалось на куски" и она не могла найти себе места.