Наргиз призналась, что кончина Колчина из Землян, заставила ее сильно страдать

Кончина музыканта Сергея Колчина в 45-летнем возрасте шокировала певицу Наргиз Закирову. Узбекская исполнительница считала покойного другом.
Колчин аккомпонировал на гитаре в группах "Земляне", "Лицей", а также играл в коллективе Закировой на протяжении 10 лет.
Наргиз, узнав о трагедии, долгое время не могла общаться с фанатами, не появляясь в соцсетях, из-за чего заставила их волноваться.
Позднее знаменитость объяснила свое поведение, сообщив о потере друга.
Свои эмоции артистка описала так: " мое сердце рвалось на куски" и она не могла найти себе места.
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