The Times: Беженцы из Беларуси проходят военную подготовку в Польше

11:22 2023-06-19

Согласно информации, опубликованной газетой The Times, сотни белорусов, планирующих участвовать в вооруженном восстании против президента Беларуси Александра Лукашенко, проходят военную подготовку на территории Польши.

Эти люди получают специальное обучение в учебных центрах в Познани, а тренировки проводятся группами бывших сотрудников белорусских спецслужб, которые покинули страну после выборов 2020 года.

Один из активистов, известный под псевдонимом "Дедушка", заявил: "Мы пытались достичь перемен мирными методами. Однако свобода никогда не приходит без крови".

Издание также отмечает, что организация BYPOL, созданная бывшими силовиками Беларуси за рубежом (признана экстремистской в стране), ранее взяла на себя ответственность за диверсию, связанную с самолетом российских Воздушно-космических сил А-50 в аэропорту Мачулищи в Беларуси.