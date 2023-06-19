The Times: Беженцы из Беларуси проходят военную подготовку в Польше

Эти люди получают специальное обучение в учебных центрах в Познани, а тренировки проводятся группами бывших сотрудников белорусских спецслужб, которые покинули страну после выборов 2020 года.

Один из активистов, известный под псевдонимом "Дедушка", заявил: "Мы пытались достичь перемен мирными методами. Однако свобода никогда не приходит без крови".

Издание также отмечает, что организация BYPOL, созданная бывшими силовиками Беларуси за рубежом (признана экстремистской в стране), ранее взяла на себя ответственность за диверсию, связанную с самолетом российских Воздушно-космических сил А-50 в аэропорту Мачулищи в Беларуси.