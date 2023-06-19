Подкормка для роз на основе йода - секрет выращивания прекрасных цветов

Йод задействован в образовании гормонов и ферментов, регулирующих обмен веществ и защиту культур.
Элемент стимулирует цветение и урожайность, благотворно воздействуя на качество и аромат цветов и плодов.
Роза - культура, которая не простит недостатка йода в грунте. Такое попустительство приведет к замедлению роста, увяданию, желтизне листьев, падению бутонов и ухудшению сопротивляемости растений различным заболеваниям.
По этой причине цветы требуют постоянного питания на основе йода, в период цветения в особенности.
Для приготовления раствора для подкормки роз йодом нужно растворить 10 гр. кристаллического йода в 100 мл спирта или водки. Данный состав хранить требуется в темном стеклянном флаконе.
Для удобрения нужно в 10 л воды развести 5-10 капель средства, предварительно взболтав спиртовой раствор.
Подкормка роз йодом осуществляется 1 раз в две недели в период цветения. Поливать растение под корень нужно утром или вечером, когда солнце не такое активное.
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