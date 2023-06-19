Блинкен встретится с Си Цзиньпином во время своего визита в Китай

Согласно заявлению от государственного департамента, встреча запланирована на понедельник в Пекине. Изначально газета Washington Post сообщила о возможной встрече Блинкена с Си Цзиньпином, однако в официальном графике визита не было указано такой встречи.

Встреча запланирована на 16:30 по местному времени. Это является первым визитом госсекретаря США в Китай за последние пять лет и происходит на фоне осложнения отношений между Пекином и Вашингтоном по ряду вопросов, включая Тайвань, инцидент с китайским аэростатом, сбитым над США, а также разногласия в торговой и технологической сферах.