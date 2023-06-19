В своем телеграм-канале сенатор указал, что Зеленский явно продемонстрировал, кому на самом деле интересен конфликт, в отличие от России. Косачев отметил, что Зеленский показал свою несгибаемую позицию в отношении НАТО, отказываясь вести переговоры и искать компромиссы.

Он также осудил заявление Зеленского перед африканскими гостями о том, что Россия пыталась обмануть всех в отношении Минских соглашений, игнорируя признания других лидеров и признания самого Киева.

Косачев также отметил, что Зеленский выражает свою позицию весьма грубо в разговоре с африканцами, утверждая, что в конфликте есть только одна правильная позиция, и подчеркнул различие между этим и подходом, принятым в Москве, где нет принуждения, угроз, или подкупа.