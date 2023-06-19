В ЕС обсуждают введение временной «чрезвычайной меры» для производителей снарядов для ВСУ

Это инициатива осуществляется в рамках плана выделения 1,5 миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины, а также расширение производства снарядов в Европе с использованием еще 500 миллионов евро.

Согласно предложению, Еврокомиссия будет выступать в роли отраслевого арбитра и посредника, который будет призывать компании, занимающиеся торговлей взрывчатыми веществами, приоритетно поставлять свою продукцию компаниям, испытывающим нехватку сырья для производства боеприпасов.

Однако, предложение еще находится в процессе утверждения в ЕС и вызвало недовольство некоторых государств-членов и компаний, которые опасаются передачи слишком большого объема регулирования рынка боеприпасов Евросоюзу.