Российские военные конфисковали французский танк в ДНР

Минобороны опубликовало ролик в своем Telegram-канале, где показаны кадры, снятые на телефон одним из российских бойцов. В кадрах видно оставленную украинским экипажем французскую колесную машину, а также детальная инструкция по ее эксплуатации, лежащая на земле рядом.

Военнослужащие комментируют трофей, указывая на французскую мощь и иронизируя по этому поводу. Минобороны также уточнило, что танк находится на окраинах Новодонецкого вместе с другой захваченной вражеской техникой, в общей сложности более 50 единиц.