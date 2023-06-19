Встреча Блинкена и Си Цзиньпина стартовала в Пекине

Днём понедельника, 19 июня, Центральное телевидение Китая сообщило, что в Пекине стартовали переговоры американского государственного секретаря Энтони Блинкена с китайским национальным лидером Си Цзиньпином. Днём ранее в сети появились слухи о возможности организации переговоров между Блинкеном и господином Си после того, как член американского Госдепа проведёт встречу с главой МИД КНР Цинь Ганом.

В ходе диалога с Энтони Блинкеном Ган сообщил ему, что вопрос принадлежности Тайваня является ключевым в американо-китайских отношениях.