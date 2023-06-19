Российские военные спасли пассажиров иностранной яхты в Средиземном море

В заявлении ведомства отмечается, что экипажи фрегата, находящегося в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, и сопровождаемого сухогруза "Пижма", получили сигнал бедствия от яхты "Авалон", которая находилась в территориальных водах Греции.

Российские корабли немедленно изменили курс и отправились в район происшествия. Пассажиров яхты были эвакуированы на сухогруз "Пижма", где им оказали медицинскую помощь. Затем их доставили в бухту острова Калимнос для передачи на борт катеров береговой охраны Греции.