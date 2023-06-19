СВР: Украина возобновляет работы по созданию «грязной ядерной бомбы»

11:50 2023-06-19

Служба внешней разведки (СВР) России заявила о получении информации о решении украинской ядерной инспекции отправить на переработку партию облученного топлива из Ровенской атомной электростанции.

Директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что полученные данные указывают на возможное продолжение работ Киева над созданием так называемой "грязной ядерной бомбы". Этот вид взрывного устройства содержит в себе радиоактивные вещества в сочетании с взрывчаткой, что приводит к радиационному загрязнению большой территории.

Согласно сообщению, два контейнера с облученным топливом были доставлены на хранилище в Чернобыле без предварительного уведомления МАГАТЭ. СВР толкует эти действия как намерение Украины продолжить работы по созданию "грязной ядерной бомбы".