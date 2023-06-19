Ошибки дачников: почему редис растет горьким и несочным

Эксперты уверяют, что качество редиса зависит напрямую от технологии его выращивания. Если она была нарушена, то овощ вырастает невкусным.

К примеру, многие грешат тем, что не пропалывают грядки с редиской, ошибочно полагая, что она хорошо растет в любых условиях. Такой подход приведет к ухудшению качества овощей.

С поливом растения также можно наделать ошибок. Переизбыток влаги приведет к тому, что редис вырастет водянистым. Недостаток же воды приведет к горькому вкусу.

Еще одним важным фактором выращивания овоща является своевременный сбор урожая. "Пересидев" в земле, редис не будет вкусным.