Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» повысит цены на 6% с 26 июня

19 июня корреспонденты информагентства "РИА Новости" связались с представителями руководства российской сети кафе "Вкусно - и точка", где им рассказали, что с 26 июня в данных заведениях стоимость всех позиций меню будет повышена в среднем на шесть процентов. Причиной для подъёма цен называется рост себестоимости продуктов для изготовления блюд.

Известно, что рестораны "Вкусно - и точка" появились после того, как американская сеть ресторанов McDonald's решила покинуть Россию в марте прошлого года.