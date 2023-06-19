Эксперты рекомендуют не выкидывать ботву помидоров, а использовать ее на даче с пользой

Ботва томатов - эффективное средство в борьбе с тлей и муравьями на дачном участке.

Зелень нарезается и заливается в кастрюле водой. Состав ставят на огонь, доводят до кипения, убавляют огонь до минимума и томят 30 минут.

После добавляют тертое хозяйственное мыло. После средство настаивают в течение нескольких часов и применяют.

Также листву помидоров используют в качестве мульчи.

Еще одним вариантом использования ботвы овощей является изготовление действенного удобрения почвы.

Зеленую массу нарезают и закапывают в землю осенью, чтобы до начала дачного сезона она перегнила и сделала свое дело.