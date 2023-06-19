Выступление Лепса не состоится в Казахстане из-за того, что певец пообещал каждому сбившему танк ВСУ 1 000 000 рублей

Выступление Григория Лепса планировалось проводить в загородном комплексе Makao Luxury Village Resort.

Отмену концерта озвучила администрация комплекса, сообщив, что мероприятие не состоится по решению принимающей стороны.

Представители структуры заявили, что расторгли с Лепсом соглашение в одностороннем порядке. И хотя причина такого положения вещей не названа вслух, но решение принято после заявлений исполнителя вручить 1 000 000 рублей каждому, кто повредит танк ВСУ.

Средства, потраченные на приобретение билетов, обещали вернуть всем по месту их приобретения.

Известно, что ранее жители Конаева, где находится комплекс, высказались против выступления Лепса.