Грибы на даче: главные условия выращивания

Для выращивания грибов подойдут такие материалы, как солома, опилки, компост.

Рассаду можно раздобыть у грибоводов или у специальных поставщиков.

В большинстве грибы любят влажную, прохладную и темную среду. Можно отвести участок на даче для выращивания растений, теплицу или сарай.

В месте, где растет культура, необходимо поддерживать влажность, регулярно опрыскивая растения.

Также важно создать условия для хорошей вентиляции во избежание застаивания лишней воды.

За растущими грибами нужно постоянно следить. Как только обнаружен вредитель, пораженные им растения ликвидируются.

Не стоит забывать, что у каждого сорта грибов имеются свои правила сбора урожая.