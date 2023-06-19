Цветы, которые дачники садят для защиты от вредителей

Первой в списке будет календула.

Культура растет на даче до самых заморозков, являясь очень полезной для "окружения". Цветок способен избавить от таких вредителей, как колорадские жуки. Календула также поможет в борьбе с тлей.

Настурция - нежное растение, приносящее пользу при избавлении от колорадского жука. Она также спасет капусту от нашествия вредителей.

Что касается котовника, то из него изготавливают целебный напиток, способный ликвидировать тлю, блох, мух и колорадских жуков. Цветок нужно просто заварить в высушенном или свежем виде.