Тело брата основателя группы Cream Soda Свиргунова найдено через 3 месяца после трагедии

В Ярославской области обнаружено тело брата сооснователя группы "Cream Soda" Дмитрия Свиргунова.

Роман Свиругнов, которому было всего 25 лет, трагически погиб в марте и числился пропавшим без вести, о чем информировал СУ СКР по Ярославскому региону.

В эти выходные прохожие нашли труп Романа в камышах в километре от места трагедии.

Несчастный случай произошел в конце марта текущего года. Под лед провалилось 5 человек, среди которых был Дмитрий Свиргунов, его брат Роман, его друг и актер Георгий Киселев.