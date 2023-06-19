Тело брата основателя группы Cream Soda Свиргунова найдено через 3 месяца после трагедии

В Ярославской области обнаружено тело брата сооснователя группы "Cream Soda" Дмитрия Свиргунова.
Роман Свиругнов, которому было всего 25 лет, трагически погиб в марте и числился пропавшим без вести, о чем информировал СУ СКР по Ярославскому региону.
В эти выходные прохожие нашли труп Романа в камышах в километре от места трагедии.
Несчастный случай произошел в конце марта текущего года. Под лед провалилось 5 человек, среди которых был Дмитрий Свиргунов, его брат Роман, его друг и актер Георгий Киселев.
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