Тело брата основателя группы Cream Soda Свиргунова найдено через 3 месяца после трагедии

14:31 2023-06-19

Трагедия, призошедшая в марте, шокировала общественность. Среди погибших был и сооснователь "Cream Soda" Дмитрий Свиргунов, тело которого было найдено спустя несколько дней после несчастного случая. Труп его брата обнаружен только сейчас.

В Ярославской области обнаружено тело брата сооснователя группы "Cream Soda" Дмитрия Свиргунова.

Роман Свиругнов, которому было всего 25 лет, трагически погиб в марте и числился пропавшим без вести, о чем информировал СУ СКР по Ярославскому региону.

В эти выходные прохожие нашли труп Романа в камышах в километре от места трагедии.

Несчастный случай произошел в конце марта текущего года. Под лед провалилось 5 человек, среди которых был Дмитрий Свиргунов, его брат Роман, его друг и актер Георгий Киселев.

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