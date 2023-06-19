Лучшие соседи для укропа, которые помогут ему вырасти очень ароматным

Репчатый лук - одно из растений, на которое нужно обратить внимание в данном случае. Лук и укроп отлично воздействуют друг на друга, улучшая качество урожая того и другого.

Лук способствует отпугиванию от укропа вредителей, в результате чего зелень растет здоровой и вкусной.

Еще одно удачное соседство для укропа - свекла. Единственное, что расстояние между культурами должно составлять 20 - 30 сантиметров.

В случае с клубникой рядом с укропом будет хорошо ей. Зелени ягода не навредит.