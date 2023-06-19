Reuters: Британия приняла закон о санкциях против РФ до выплат компенсаций Киеву

Днём понедельника, 19 июня, репортёры американского информационного агентства Reuters со ссылкой на инсайдера сообщили, что правительство Великобритании без предварительного анонса приняло законопроект, позволяющий вводить санкции против России до того, как администрация Москвы выплатит Украине компенсации за ущерб, якобы нанесённый её во время спецоперации.

Также в Reuters рассказали, что новый британский закон позволяет руководству Лондона бесконечно продлевать действие антироссийских экономических мер до момента полной выплаты компенсаций Киеву.