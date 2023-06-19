Столтенберг: Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе

19 июня генеральный секретарь военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг провёл совместную пресс-конференцию с немецким канцлером Олафом Шольцем, где публично заявил, что руководство Североатлантического альянса не намерено предоставлять Украине официальное приглашение о вступлении в свои ряды на грядущем саммите.

Известно, что следующий саммит НАТО должен состояться в литовском Вильнюсе с 11 по 12 июля. Ранее Владимир Зеленский утверждал, что Киев больше не будет представлен на встречах Североатлантического альянса, если его не пригласят вступить в НАТО на саммите блока в Литве.