19 июня глава американского Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что во время переговоров с главой МИД Китая Цинь Ганом, лидером китайской компартии Ван И и Си Цзиньпином он заявил чиновникам КНР о важности продления зерновой сделки после истечения сроков её действия.

Характерно, что накануне Владимир Путин провёл встречу с российскими военными корреспондентами, рассказав им, что правительство России раздумывает о своём выходе из зерновой сделки, поскольку украинские войска используют зерновые гуманитарные коридоры для атак на корабли ВМФ РФ, а Запад не выполняет пророссийскую часть черноморской инициативы.