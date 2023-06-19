Первое издание «Гарри Поттера» продали на аукционе за $66 тыс

В 1997 году первое издание романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» в твердом переплете вышло тиражом всего 500 экземпляров, из которых 300 сразу поступили в библиотеки и школы.

По этой причине копии без штампов ценятся коллекционерами.

Первая книга о Гарри Поттере была опубликована в 1997 году и стала одной из семи историй о юном волшебнике. Все части были экранизированы компанией Warner Bros.

Общие сборы фильма «Гарри Поттер и философский камень» 2001 года в мировом прокате после перезапуска превысили отметку в $1 млрд.