Рэп-исполнитель Big Pokey скончался сразу после своего выступления в Техасе

Американский певец Милтон Пауэлл, который известен под сценическим псевдонимом Big Pokey, скоропостижно скончался после своего концерта в штате Техас (город Бомонт).

45-летнему музыканту стало нехорошо и он упал на сцене, лишившись чувств, о чем информирует специализированное издание Deadline. Он стал задыхаться. Медик, оказавшийся среди зрителей на концерте несчастного, провел ему сердечно-легочную реанимацию.

Знаменитость доставили в клинику, но это, к сожалению, не спасло ему жизнь.

Big Pokey являлся одним из первых участников группы Screwed Up Click из Хьюстона. Один из его приятелей по музыкальному коллективу, рэпер Bun B, называет в соцсетях друга самым талантливым артистом в городе, где они сотрудничали.