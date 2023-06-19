Полив грядок после дождя: в чем секрет процедуры

Секрет полива грядок после дождя в том, что почва становится более мягкой и лучше впитывает влагу.

Полив обеспечивает проникновение воды глубже, создавая при этом условия для накопления запаса жидкости, необходимого культурам.

Конечно, нужно учитывать интенсивность осадков, чтобы не залить растение, загубив его.

Поливать грядки нужно утром или вечером в случае нехватки влаги. Лучше проверить грунт, так как даже в жаркий день сухой может быть лишь верхний слой почвы.

Взяв тонкий прутик, надо проткнуть им землю. Если он остался сухим, то пришла пора для полива.