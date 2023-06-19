Hill: Си Цзиньпин против создания горячей линии по военным кризисам США и КНР

19 июня американский госсекретарь Энтони Блинкен дал интервью журналистам газеты Hill, сообщив ему, что он предложил китайскому национальному лидеру Си Цзиньпину создать горячую линию связи между оборонными ведомствами КНР и Соединённых Штатов. По словам Блинкена, подобная линия необходима для предотвращения военных кризисов между вооружёнными силами США и Китая.

Энтони Блинкен подчёркивает, что предложение о создании американо-китайской линии военной связи поступило лично от Джо Байдена, однако Си Цзиньпин отверг данную инициативу.