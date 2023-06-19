RTE: Трасс обиделась на шутку про неё и гниющий салат латук

18:01 2023-06-19

Экс-премьер Британии Лиз Трасс призналась, что не считает смешной шутку, в которой срок её полномочий сравнивают с гниением салата.

19 июня бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс дала интервью ведущим радиостанции RTE, где впервые публично прокомментировала шутку про её премьерские полномочия и гниение салата. По словам Трасс, она не находит данную шутку смешной и считает её "ребячеством".

После назначения Лиз Трасс британским премьер-министром местные букмекеры начали принимать ставки на то, что случится быстрее: Трасс уйдёт в отставку или сгниют листья салаты. После увольнения Лиз Трасс телеканал Daily Star сообщил, что "салат победил".