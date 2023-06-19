Ржавая вода: можно ли ей поливать посадки

Бытует мнение, что ржавая вода пригодна для полива, так как насыщена железом, микроэлементом, который необходим растениям для полноценного развития.

Безусловно, железо нужно культурам, но не в такой концентрации. Если вода рыжая, это говорит о том, что вышеуказанного элемента в ней слишком много.

От постоянного полива растений такой жидкостью прежде всего страдает грунт. Грибковые заболевания, а далее появление гнилей - вот чем чреват такой подход.

Качество овощей, политых такой водой, будет страдать, так как они впитают все, что в ней содержалось. В итоге на столе будут не очень полезные продукты.

Пользу "ржавый" полив может принести только в случае, если растение болеет хлорозом (на листьях появляются желто-белые пятна). После такого полива культуры принимают прежний вид.