Ржавая вода: можно ли ей поливать посадки

20:02 2023-06-19

Некоторые дачники набирают воду в бочки, которые, наполняясь водой, ржавеют. О том, можно ли поливать грядки такой водой, знают эксперты.

Бытует мнение, что ржавая вода пригодна для полива, так как насыщена железом, микроэлементом, который необходим растениям для полноценного развития.

Безусловно, железо нужно культурам, но не в такой концентрации. Если вода рыжая, это говорит о том, что вышеуказанного элемента в ней слишком много.

От постоянного полива растений такой жидкостью прежде всего страдает грунт. Грибковые заболевания, а далее появление гнилей - вот чем чреват такой подход.

Качество овощей, политых такой водой, будет страдать, так как они впитают все, что в ней содержалось. В итоге на столе будут не очень полезные продукты.

Пользу "ржавый" полив может принести только в случае, если растение болеет хлорозом (на листьях появляются желто-белые пятна). После такого полива культуры принимают прежний вид.

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