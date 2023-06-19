Минюст России: признание «Ельцин-центра» иноагентом невозможно

19 июня депутат Госдумы России Андрей Альшевских опубликовал ответ Министерства юстиции РФ на запрос о признании "Ельцин-центра" иноагентом.

В ответном письме Минюста сообщается, что "Ельцин-центр" не может быть признан иноагентом или некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, поскольку данное заведение подпадает под закон об исторических центрах в честь бывших российских президентов.

Характерно, что Альшевских получил ответ на вопрос о реальности признания "Ельцин-центра" иноагентом ещё 14 декабря прошлого года, однако депутат решился обнародовать письмо Министерства юстиции России только сегодня.