Растения, которые категорически нельзя садить рядом с кустом смородины

Несовместимость красной и черной смородины объясняется тем, что они постоянно соревнуются за воду, а также подвергаются нашествиям одинаковых вредных насекомых.
Некоторые культуры, не болея сами, переносят заболевания, заражая соседей.
Также рядом с ягодными кустами нельзя садить аллеопатичные растения, которые плохо воздействуют на любых соседей. К ним относятся орехи, скумпия и берёза.
Хвойным деревьям (туе) не место рядом со смородиной, так как они разносят инфекции.
Малина, ежевика и облепиха - конкуренты ягоды за влагу и чаще добиваются своего.
Черёмуха - один из самых опасных врагов для растения.
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