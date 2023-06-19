Растения, которые категорически нельзя садить рядом с кустом смородины

21:19 2023-06-19

Самым первым неудачным сочетанием по соседству на дачном участке являются черная и красная смородина.

Несовместимость красной и черной смородины объясняется тем, что они постоянно соревнуются за воду, а также подвергаются нашествиям одинаковых вредных насекомых.

Некоторые культуры, не болея сами, переносят заболевания, заражая соседей. 

Также рядом с ягодными кустами нельзя садить аллеопатичные растения, которые плохо воздействуют на любых соседей. К ним относятся орехи, скумпия и берёза. 

Хвойным деревьям (туе) не место рядом со смородиной, так как они разносят инфекции. 

Малина, ежевика и облепиха - конкуренты ягоды за влагу и чаще добиваются своего. 

Черёмуха - один из самых опасных врагов для растения. 

Показать следующие комментарии
Фото