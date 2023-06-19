Reuters: Киев выполнил всего 2 из 7 условий для переговоров о членстве в ЕС

Журналисты американской газеты Reuters рассказали, что на этой неделе руководство Брюсселя обнародует отчёт о прогрессе Украины в вопросе выполнения условий, необходимых Киеву для начала переговоров по вступлению в Европейский Союз.

По данным Reuters, на грядущем мероприятии Украину признают выполнившей необходимые условия по части законов о средствах массовой информации и юридической реформе

При этом в Reuters напомнили, что для старта переговоров по присоединению к ЕС Киеву следует выполнить ещё пять из семи условий Брюсселя, однако европейские чиновники уже сейчас называют нынешние украинские результаты прогрессом.