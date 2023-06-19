Ярмольник пожаловался, что вот уже 40 лет каждый день ссорится со своей супругой

Леонид Ярмольник утверждает, что его жизнь в браке сказкой не назовешь. Со своей женой Оксаной Афанасьевой артист на протяжении 40 лет совместной жизни выясняет отношения ежедневно, о чем сообщает Prozvezd.info.
Звезда экрана шутит, что таким образом они с супругой мучают друг друга.
Знаменитости не отмечали рубиновую свадьбу, а ждут пока доживут до золотой.
Кроме постоянных ссор Ярмольника в остальном семейная жизнь устраивает. Особенно деду нравится проводить время с любимыми внуками Петром и Павлом, он снимает с ними видео. Не забывает Леонид и про свою пожилую маму.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__