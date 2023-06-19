Ургант выложил свой снимок, на котором видно, как он сильно постарел

Иван Ургант в последнее время стал выглядеть гораздо старше свои 45 лет - такой вывод сделали фанаты ведущего, оценивая последний снимок, который тот выложил в Сеть.
На фото Иван позирует в лифте со своей дочкой Валерией и напоминает не отца, а дедушку девочки.
Седая борода, мятая одежда не добавляет знаменитости привлекательности.
Ранее сообщалось, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст отказался отвечать на вопрос, вернется ли ведущий в эфир.
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