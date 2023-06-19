Божья коровка - желанный гость на каждом участке

Божья коровка интересуется только вредителями, но никак не растениями, поэтому привлекать насекомое на участок нужно.
Интересно, что птицам и другим насекомым данные существа неинтересны, так как на ногах у неё есть механизм защиты - вещество, имеющее очень неприятный запах.
Привлечь насекомое на дачу можно, отказавшись от химии - божья коровка не переносит химии.
Создавая для нее среду обитания, нужно отвести небольшую территорию со скошенной травой.
Полезное насекомое, в случае чего, можно и приобрести в специализированном магазине.
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