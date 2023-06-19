Божья коровка - желанный гость на каждом участке

23:24 2023-06-19

Божья коровка считается хищником и поглощает таких вредителей, как тля, щитовки, пилильщики, клещи.

Божья коровка интересуется только вредителями, но никак не растениями, поэтому привлекать насекомое на участок нужно.

Интересно, что птицам и другим насекомым данные существа неинтересны, так как на ногах у неё есть механизм защиты - вещество, имеющее очень неприятный запах. 

Привлечь насекомое на дачу можно, отказавшись от химии - божья коровка не переносит химии. 

Создавая для нее среду обитания, нужно отвести небольшую территорию со скошенной травой.

Полезное насекомое, в случае чего, можно и приобрести в специализированном магазине. 

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