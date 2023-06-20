По словам ветерана, администрация президента США Джо Байдена ошибочно отказывается разрешить украинскому режиму вести переговоры с Москвой.

Макговерн подчеркнул, что в настоящее время Запад не проявляет желания вести переговоры, но предполагает, что через две-три недели, когда русские вооруженные силы перейдут на другой берег Днепра, ситуация может измениться.

Он выразил мнение, что российский президент Владимир Путин может задать вопрос о результате и оценить, настал ли подходящий момент для переговоров, или же необходимо продвигаться дальше в сторону Польши.