Беларусь вводит химическую кастрацию для лечения педофилии

В рамках этого плана предусмотрены изменения Уголовного кодекса, которые предусматривают принудительное лечение педофилов вместе с наказанием по приговору суда.

Был утвержден клинический протокол с алгоритмом лечения педофилии, включая возможность применения химической кастрации. Кроме того, предпринимаются шаги по развитию доступной сексологической помощи для населения.

Инициативы, также поддержанные главой государства, включают усиление ответственности родителей, введение административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смену пола, педофилию и чайлдфри, а также внедрение обязательного курса по половому воспитанию детей и молодежи в образовательный процесс.