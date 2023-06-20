Компания Renault представила новый купе-кроссовер

Новинка получила свое название в честь спортивного самолета 1930-х годов, что объясняет ее грациозный силуэт. Гибридная силовая установка автомобиля обладает общей мощностью в 200 лошадиных сил.

Под капотом установлен 1,2-литровый двигатель внутреннего сгорания, дополненный двумя электромоторами, один из которых также выполняет функцию стартерного генератора. В будущем модель Rafale будет доступна и в полноприводной комплектации с мощностью 300 лошадиных сил. На данный момент доступна только версия с передним приводом.

Несмотря на свой компактный внешний вид, кроссовер обладает вместительным багажником на 530 литров (при сложенных задних сиденьях).