Блинкен заявил Си Цзиньпину, что США не желают конфликта с Китаем

В ходе детальной беседы о глобальных проблемах, включая российскую военную операцию на Украине, американский дипломат выразил эту позицию. Темой обсуждения также стал вопрос принадлежности Тайваня, который Пекин рассматривает как свою неотъемлемую часть.

В заявлении Министерства иностранных дел Китая ранее было отмечено, что Тайвань является одним из "основных интересов" страны, в котором не может быть компромисса или уступок. В свою очередь, США подтвердили, что не поддерживают независимость Тайваня и не стремятся к конфронтации с Китаем, как указал Энтони Блинкен.