Лукашенко: необходимо провести открытые и честные выборы в 2024 году

Он подчеркнул, что в собрании будут представлены разные люди с разными точками зрения, но без врагов. Лукашенко подчеркнул, что обществу не нужны враги, в том числе и Всебелорусскому народному собранию.

Важно отметить, что в Беларуси 25 февраля 2024 года будет проведен единый день голосования, в ходе которого будут выбираться парламент и депутаты местных советов. Особенностью будет формирование состава Всебелорусского народного собрания, согласно обновленной Конституции.

В течение 60 дней после выборов должно состояться первое заседание собрания, а 25 апреля является крайним сроком для его начала работы.