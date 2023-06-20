Источники, связанные с закупками оружия от имени Киева, рассказали, что часть утраченного вооружения впоследствии была возвращена, а некоторые поставщики вернули деньги. Однако остаются неисполненные соглашения на сумму сотен миллионов долларов, которые были заключены весной текущего года.

Статья также отмечает, что во многих случаях поставляемое западное оружие оказывается непригодным к использованию и требует серьезного ремонта или может быть использовано только в качестве запасных частей. Эксперты указывают, что примерно 30% вооружения Вооруженных сил Украины постоянно находится на ремонте.