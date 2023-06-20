Киев отдает приоритет «Азовцам» при обменах пленными

Однако в конце списка находятся простые раненые украинские военные, которые, по состоянию здоровья, не смогут вернуться к боевой службе. Это стало известно из письма руководителя "Центра по восстановлению мира" министерства реинтеграции Украины Александра Смирнова, адресованного секретарю координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрию Усову.

Предлагается вводить такой порядок обмена военнопленными для нужд Вооруженных сил Украины, где военнослужащие отряда особого назначения "Азов" занимают приоритетную позицию.