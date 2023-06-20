Авиация группировки «Запад» нанесла десять ударов по позициям ВСУ на Купянском направлении

В результате десяти авиационных ударов, осуществленных вертолетами Ка-52 и Ми-28, а также штурмовиками Су-25, были нанесены удары по временным базам, скоплениям военного персонала, вооружению и специальной технике, принадлежащим 14-й отдельной механизированной бригаде и 103-й отдельной бригаде территориальной обороны.

В районе села Фиголевка минометы большой мощности "Тюльпан" и 120-миллиметровые минометы "Сани" уничтожили позиции ВСУ. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы, расчеты самоходной артиллерийской установки "Мста-С" и "Гиацинта-Б" нанесли поражения вражеским минометам и буксируемому орудию.