Выручка российских компаний впервые достигла квадриллиона рублей

Согласно отчету, российские организации задекларировали выручку в размере 1,268 триллиона рублей, что почти в два раза больше, чем в 2021 году, когда выручка составила 655 триллионов рублей. Это важное достижение, превысившее рубеж в один квадриллион, ранее недостижимый в истории России.

Несмотря на значительный рост выручки, прибыль компаний незначительно увеличилась, составив 31,1 триллиона рублей в 2022 году по сравнению с 29,4 триллионами рублей в 2021 году (повышение на 5,9%). В контексте средней инфляции на уровне 13,8% в 2022 году, реальная прибыль фактически снизилась.