США выразили поддержку Китаю в усилиях по решению конфликта на Украине

Однако он отметил, что прекращение военных действий не является достаточным условием, и установление мира должно основываться на принципах Организации Объединенных Наций, включая территориальную целостность и суверенитет.

Блинкен подчеркнул, что если Китай предпринимает конструктивные инициативы, способствующие решению проблем и укреплению мира, то США поддерживают такие усилия.

В ходе переговоров в Пекине он выразил мнение, что важно для Китая и других влиятельных стран принимать активное участие в достижении положительных результатов.