СВР сообщает о планах Киева по созданию грязной ядерной бомбы

Он подчеркнул, что использование такого оружия Киевом приведет к серьезным последствиям. Нарышкин также отметил, что у Российской Службы внешней разведки имеются данные о том, что Киев планирует отправить партию облученного топлива с Ровенской атомной электростанции на переработку.

По его словам, Киев уже переместил этот материал в двух специальных контейнерах на площадку централизованного хранения отработавшего ядерного топлива в Чернобыле.

Дополнительно, Нарышкин отметил, что Киев не уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о перемещении отработанного ядерного топлива с Ровенской атомной электростанции на площадку в Чернобыле.