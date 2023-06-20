ВС России сбрасывают листовки над позициями ВСУ с предложением сдаться

В этих листовках детально описывается процесс добровольной сдачи оружия и указывается, какие шаги необходимо предпринять.
Кроме того, эти листовки служат своеобразным пропуском и подтверждают намерения боевиков сложить оружие.
В этих листовках детально описывается процесс добровольной сдачи оружия и указывается, какие шаги необходимо предпринять.
Кроме того, эти листовки служат своеобразным пропуском и подтверждают намерения боевиков сложить оружие.
Храмова Оксана
Правильная подкормка, внесенная в нужное время, способна значительно повысить плодоношение яблонь и привести к обильному урожаю. Рассказываем, как нужно удобрять деревья, чтобы они заваливали вас плодами.
Храмова Оксана
Жидкое удобрение на основе крапивы очень популярно у дачников. Однако пользоваться им бездумно нельзя. Некоторые растения могут сильно пострадать от такой подкормки и лишить вас урожая.
Храмова Оксана
Опытные дачники давно приловчились выращивать картошку в мешках, у метода есть ряд преимуществ, впрочем, и недостатки тоже имеются. Ознакомьтесь с особенностями такого подхода и возьмите себе на заметку.