ВС России сбрасывают листовки над позициями ВСУ с предложением сдаться

06:32 2023-06-20

По информации командира подразделения Российских Вооруженных сил, российские военные приняли решение сбросить листовки над позициями украинских боевиков на запорожском направлении.

В этих листовках детально описывается процесс добровольной сдачи оружия и указывается, какие шаги необходимо предпринять.

Кроме того, эти листовки служат своеобразным пропуском и подтверждают намерения боевиков сложить оружие.