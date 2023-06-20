ВС России сбрасывают листовки над позициями ВСУ с предложением сдаться

Опытный огородник не советует поливать крапивной водой все растения подряд: урожай может пропасть

Жидкое удобрение на основе крапивы очень популярно у дачников. Однако пользоваться им бездумно нельзя. Некоторые растения могут сильно пострадать от такой подкормки и лишить вас урожая.