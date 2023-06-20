Во Львове зафиксировали повреждение объекта критической инфраструктуры

Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога, и по данным украинских СМИ, в городе и области прогремели взрывы.

Представители администрации уточнили, что по предварительной информации, в результате инцидента не пострадали люди, но возник пожар. На месте происшествия работают все необходимые службы.

Кроме того, украинские СМИ ранее сообщили о взрывах в других регионах, включая Киев, Хмельницкую и Винницкую области. В ответ на удары по инфраструктуре, которые, по оценкам Москвы, проводят российские военные, в Украине была объявлена воздушная тревога на большей части территории страны.