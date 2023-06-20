Илон Маск прокомментировал статью Дэвида Сакса о провале контрнаступления ВСУ

07:57 2023-06-20

Илон Маск выразил свою поддержку статье Дэвида Сакса в Twitter, в которой бизнесмен и инвестор указал на неудачу контрнаступления украинских войск и предсказал поражение США на Украине.

Сакс написал в своем твите: "Каждый день становится все яснее, что украинское контрнаступление не достигает своих целей". Он также отметил, что Запад отклонил предложение Москвы и Киева о переговорах в Стамбуле, которые могли бы привести к прекращению конфликта.

Сакс сравнил текущую ситуацию с событиями в Афганистане, где американской общественности долгое время утверждали, что США добиваются успехов. Он предполагает, что США приближаются к аналогичному исходу в Украине.

В ответ на статью, Маск в двух словах поддержал точку зрения Сакса, сказав: "Хорошо сказано".