Илон Маск прокомментировал статью Дэвида Сакса о провале контрнаступления ВСУ

Сакс написал в своем твите: "Каждый день становится все яснее, что украинское контрнаступление не достигает своих целей". Он также отметил, что Запад отклонил предложение Москвы и Киева о переговорах в Стамбуле, которые могли бы привести к прекращению конфликта.

Сакс сравнил текущую ситуацию с событиями в Афганистане, где американской общественности долгое время утверждали, что США добиваются успехов. Он предполагает, что США приближаются к аналогичному исходу в Украине.

В ответ на статью, Маск в двух словах поддержал точку зрения Сакса, сказав: "Хорошо сказано".