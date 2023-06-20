«Транснефть» отклоняет повышение тарифов на транзит нефти через Беларусь

Российская компания не получила финансовые и бухгалтерские отчеты за первый квартал 2023 года от Беларуси, которые подтвердили бы убыточность при транзите нефти через белорусскую территорию.

В своем письме «Гомельтранснефти Дружбе», «Транснефть» указывает, что размер тарифов должен быть определен на основе установленной методики. Однако представленные материалы не содержат финансовой и бухгалтерской отчетности за первый квартал 2023 года, которая подтверждала бы убыточность при транзите российской нефти через Беларусь.