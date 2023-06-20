Белый дом обвинил Россию в разрушении Каховской ГЭС

Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер подчеркнула, что США продолжают изучать происходящее и поддерживают связь с Украиной. Она отметила, что, хотя окончательные выводы еще не сделаны, окончательная ответственность за разрушение плотины Каховской ГЭС лежит на России.

В своем обосновании она указала на то, что российские военные контролировали гидроэлектростанцию и, по ее мнению, не имели права на присутствие там. Она заявила, что "русские контролировали дамбу, и они не должны были быть там. Именно они несут конечную ответственность за разрушения, вызванные этой войной".