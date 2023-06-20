Удар российского РСЗО «Град» поразил скопление ВСУ в районе Белогоровки

Один из бойцов российской военной группировки "Юг" с позывным "Галыч" подтвердил, что их задачей является уничтожение техники и живой силы противника, а также предотвращение подвоза боеприпасов и ротации войск.

Удар был скорректирован с помощью беспилотника. Сообщается, что в составе расчета работают добровольцы, уже находящиеся в зоне военной операции почти год.

Ранее в мае помощник главы Чечни и командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что бойцы спецназа "Ахмат" и "Южной" группировки войск проникли в промышленную зону в Белогоровке на кременском направлении в Донбассе, отступив украинские войска на 1,5 километра.